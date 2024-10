Venedig verdoppelt 2025 Tage mit Zutrittsgebühr

Die Zahl der Tage, an denen die Gebühr gezahlt werden muss, wird sich von 29 auf 54 Tage fast verdoppeln, erklärte Venedigs Finanzstadtrat Michele Zuin. Die Gebühr wird an den Tagen von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis zum 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich des Nationalfeiertags am 2. Juni eingehoben.