Sozialpartner am Tisch: Um diese Themen ging es!

Kinderbetreuungsatlas präsentiert

Günther Goach präsentierte seinerseits den Kinderbetreuungsatlas, der am Mittwoch online gegangen ist: „Dieser knüpft direkt an der Vollzeit-Teilzeit-Thematik an“, so der Arbeiterkammer-Präsident. Denn dort sind die Betreuungsmöglichkeiten aus 130 Kärntner Gemeinden aufgelistet: „In 40 Prozent der 130 Gemeinden können sich Eltern aussuchen, ob sie Vollzeit arbeiten gehen möchten, oder wegen fehlender Betreuung in Teilzeit bleiben müssen.“ Zusätzliche positive Nachrichten: In Kärnten sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken und die Beschäftigungsrate gestiegen.