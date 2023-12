Koralmbahn: Megaprojekt, das Menschen verbindet

Knapp 40 Jahre ist es her, dass die ersten Weichen für den Bau der Koralmbahn, die Kärnten mit der Steiermark verbinden wird, gelegt wurden. „Bereits vor 38 Jahren hat es ja erste Studien an der TU-Graz gegeben. Die Trasse war von der ersten Stunde an in aller Munde“, erklärt Gerald Zwittnig, Projektleiter der ÖBB-Infrastruktur AG.