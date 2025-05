Terminal geplant: „Buschaos ist bald Geschichte“

An einer Lösung wird, wie berichtet, seit Jahren getüftelt. Dieser kommt man jetzt immer näher. „Denn es entsteht ein Busterminal, durch den das Chaos endlich beseitigt wird“, so Amtsleiter Christian Rudiferia. Doch der Treffpunkt für die großen Transporter soll, nicht wie erst geplant, gegenüber des sich gerade im Bau befindlichen Eurospar errichtet werden. „Er ist am Parkplatz vor der ehemaligen Disco ,Burgstadl‘ bzw. ,Coconut‘ angedacht“, so Rudiferia.