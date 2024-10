Windkraft-Volksbefragung findet im Jänner statt

Die von der FPÖ geforderte Volksbefragung zu Windrädern in Kärnten wird – nach anfänglichen Formulierungsschwierigkeiten – nun doch durchgeführt: Am 12. Jänner 2025 sollen Kärntnerinnen und Kärntner darüber entscheiden, ob sie weitere Windräder wollen oder nicht. Das erste Kleinwindrad Österreichs wurde ja erst in der vergangenen Woche im Lavanttal aufgestellt.