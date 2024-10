Artenschutzgipfel in Kolumbien ins Stocken geraten

Die Zeit drängt

Die Gespräche in Cali gehen noch bis zum 1. November. Es bleiben den Vertragsstaaten also noch vier Tage, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Neben den notwendigen Zusagen zu ausreichend finanziellen Mitteln, müssen die Vertragsparteien ihre nationalen Biodiversitätsstrategien und -maßnahmen anpassen, um ihre Verpflichtungen für den Schutz der Natur zu erfüllen. In Österreich müssen diese Maßnahmen dringend im Programm der neuen Regierung fest verankert werden, so Greenpeace.