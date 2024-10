Mächtige Klima-Turbulenzen vor dem Welt-Ökogipfel

Unabhängig davon grassiert in Brüssel der atomare Spaltpilz. Zwar steht die Forderung nach einer Verdreifachung der weltweiten Kapazität an erneuerbarer Energie im EU-Verhandlungsmandat, doch setzen einige Länder unverhohlen auf „saubere“ nukleare Energiequellen. Schweden etwa will bis 2026 mit dem Bau eines neuen Reaktors beginnen. Italien (hatte nach der Katastrophe von Tschernobyl 1987 den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen) wiederum heckt unter anderem mit dem US-Energiekonzern Westinghouse „radioaktive“ Pläne aus. Und Polen will mit Tschechien (österreich- grenznahe Meiler) in Sachen Atomkraft bei der Kernenergie ab sofort eng kooperieren. Brennpunkt in Zentralasien: Kasachstan hat sich den Bau des ersten AKW jetzt mittels Volksabstimmung absichern lassen.