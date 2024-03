Welttag des Artenschutzes: Österreich ist Letzter!

„Froschregen“ als Naturschauspiel

Schon mal was vom „Froschregen“ gehört? Die jungen Erdkröten verlassen meist alle gleichzeitig das Laichgewässer, sodass sich Tausende kleine Kröten in ihre Sommerquartiere begeben. In Expertenkreisen hat sich die Bezeichnung „Froschregen“ für dieses einzigartige, aber inzwischen leider selten gewordene, Naturschauspiel etabliert. Die Erdkröte gilt als Symbol für den Amphibienschutz an Straßen, wobei der Verkehr eine große Gefahr für sie darstellt.