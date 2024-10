Autoabsturz auf der Streif unverletzt überstanden

Automatisches Notruf-System

Das e-Call-System des Fahrzeuges setzte nach dem Aufprall die Rettungskette in Gang und stellte die Verbindung zur Landesleitzentrale der Polizei her. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel stand mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.