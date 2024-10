Babler: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns“

Mitregieren „nur unter einer Prämisse“

Zunächst seien die wichtigsten Themen bzw. Herausforderungen für Österreich aktuell und in den kommenden Jahren ausgearbeitet worden. „Was müssen wir in den nächsten fünf Jahren tun, damit wir Unsicherheit und Wut in Sicherheit und Zuversicht umwandeln?“ Mit dieser Frage müssten sich nun die Verhandlungsteams von SPÖ und ÖVP nun beschäftigen, so Babler, der zum wiederholten Male unterstrich, dass seine Partei bereit sei für eine Regierung, aber nur unter einer Prämisse: Das Leben müsse für die Menschen leichter und leistbarer werden.