Der Bundespräsident als „Wiederholungstäter“

Am 24. November wählt die Steiermark

Am 24. November steht eine weitere wichtige Landtagswahl an. In der Steiermark. Landeshauptmann Christofer Drexler liegt in Umfragen mittlerweile recht deutlich hinter Mario Kunasek (FPÖ). Bundespräsident Alexander van der Bellen hat es im Vorfeld einer Wahl wieder getan. Mit seiner Entscheidung, FPÖ-Wahlsieger Herbert Kickl nicht mit einer Regierungsbildung zu beauftragen, zog er sich den Unmut von ÖVP-Landeshauptleuten zu.