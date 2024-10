Dieser Wolf im Schafspelz wartet auf die 99ers

Die Grazer Eishockey-Cracks empfangen am Freitag Asiago. Geht es nach der Tabelle, ist es für den Zweiten 99ers eine klare Sache. Doch bei genauerer Betrachtung der Statistiken müssen sich Sam Antonitsch und Co. vor den Südtirolern, auf Platz elf liegend, in Acht nehmen.