Gemeinde fühlt sich an der Nase herumgeführt

Seit drei Jahren steht das Gebäude quasi leer. Ein Neubau, mitten in Kaprun, per Baurecht von der Gemeinde an die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Gswb übergeben, zur Stärkung des Ortskerns. Seither tut sich wenig. Zwei Ärzte und ein Tätowierer sind eingemietet. Das Erdgeschoss, ein mehrere hundert Quadratmeter großer Raum, ist eine Baustelle. Das Geschoss darüber: leer. Ein Schandfleck mitten im touristischen Zentrum von Kaprun.