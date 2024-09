Stadt Salzburg winkt Gswb-Geschäftsführer durch

Haslauer springt für Hochleitner in die Bresche

Zu den Querelen um die Bestellung des neuen Gswb-Chefs wurde kürzlich auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) interviewt. Er sagt: „Mir ist kein Gesetz bekannt, das der ÖVP oder dem CV nahestehenden Persönlichkeiten die Berufsausübung verbieten würde. Auch nicht in einer Wohnbaugenossenschaft. Außerdem gab es eine Hearingkommission und Vertreter von Stadt und Land waren in diese Entscheidung eingebunden. Was hier mit dem künftigen Geschäftsführer der Gswb passiert, ist eine mit stalinistischen Methoden betriebene Hinausmobberei einer Persönlichkeit, die öffentlich fertig gemacht werden soll.“