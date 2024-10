Haushalte häufen Geld an, das weniger wert wird

Sparquote steigt

Das dürfte sich heuer in einer deutlich höheren Sparquote von 11,4 Prozent niederschlagen, „Wir sehen, dass die Menschen mehr sparen“, sagte Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik in der OeNB, am Mittwoch. 2023 wurden 8,7 Prozent der Einkommen beiseitegelegt.