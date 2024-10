Immer mehr Österreicherinnen Opfer von Stalkerware

Die Strafverfolgung stecke trotz gesetzlicher Nachbesserungen „in den Kinderschuhen“, zu viele Anzeigen würden eingestellt, meinte Jenny-Kerstin Bauer, stv. Leiterin des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Betroffene wie Täter hätten oft das Gefühl, das Internet sei ein rechtsfreier Raum, das erhöhe die Gewaltbereitschaft. Der Bedarf an Schulung sei groß, dafür sei eine langfristige sichere Finanzierung nötig. „Es kristallisiert sich außerdem zunehmend der Bedarf an IT-Expertise für besonders komplexe oder umfangreiche Fälle heraus, zum Beispiel in Form von Technikkompetenzzentren für geschlechtsspezifische Cyber-Gewalt“, so Bauer.