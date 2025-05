Alles neu! Bagger bei Red Bull Salzburg am Werk

Wirklich zufriedenstellend war der Zustand des Rasens in der Spielstätte von Red Bull Salzburg schon länger nicht mehr. Immer wieder gab es mit dem Drainagen-System am Hybrid-Rasen (eine Mischung aus Natur- und Kunstrasen) Probleme. Mit dem kompletten Neuaufbau der Spielwiese soll es nun endlich besser werden. Kurz nach dem letzten Heimspiel in der österreichischen Bundesliga rollten die Bagger in Wals-Siezenheim an.