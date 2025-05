Palästinenser stürmten Verteilungszentrum in Gaza

Der Vorfall ereignete sich in Rafah im südlichen Gazastreifen. Da Israels Regierung die Hilfslieferungen monatelang blockiert hatte, sind viele Menschen in dem umkämpften Küstenstreifen in einer verzweifelten Lage. Seine Kinder hätten ihn schon gefragt, wann es denn Lebensmittelpakete gebe, sagte Anrainer Laith Omar. Seine Familie habe großen Hunger. Er habe noch nichts von den jüngsten Hilfslieferungen gesehen.