19-Jähriger in Neuseeland bei Mutprobe gestorben

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt der Neuseeländer eine schwere Kopfverletzung und starb in einem Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich auf der Nordinsel. „Wir möchten alle ermahnen, die an einem Spiel oder einer Veranstaltung wie dieser teilnehmen wollen, an die enormen Sicherheits- und Verletzungsrisiken zu denken“, sagte Ross Grantham von der neuseeländischen Polizei.