Für dieses Urlaubsland gilt erhöhte Terrorstufe

Papst-Wahl könnte damit zu tun haben

Italien gehört in Europa zu den beliebtesten Reiseländern von US-Amerikanern. Nach der jüngsten Statistik kommen pro Jahr mehr als 7,5 Millionen Touristen und Geschäftsleute. Derzeit halten sich wieder sehr viele US-Touristen in Rom auf – auch angelockt durch die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. Der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost, geboren in Chicago, ist das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den Vereinigten Staaten.