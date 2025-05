Nagelsmanns Co-Trainer übernimmt Bundesliga-Klub

Frischer Wind

Wie in der Spielzeit 2023/24, als fünf Niederlagen im Endspurt einen internationalen Startplatz kosteten, brach der FC Augsburg auch in der vergangenen Saison ein. Nach vier Niederlagen am Stück beendete die Mannschaft die Saison als Tabellenzwölfter. Wagner soll die Mannschaft nun deutlich attraktiver auftreten lassen, als es unter Thorup der Fall war.