TV-Hammer! Bundesliga will Rechte selbst verwerten

Entsprechende Pläne hat die Bundesliga schon seit rund „eineinhalb Jahren“ vorangetrieben, wie Ebenbauer sagte. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse habe ergeben, dass ein „Direct to Consumer“-Modell das beste sei. Über eine Plattform, wo die Liga-Spiele live zu sehen sein sollen, will man also direkt an die Endkunden herantreten. Die Bundesliga soll – wohl über eine eigene Gesellschaft, wahrscheinlich zusammen mit Partnern – zu einem Medienunternehmen werden. Auf diesem Weg soll am Ende mehr Geld übrig bleiben.