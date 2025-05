Novak Djokovic siegt und will Geschichte schreiben

So war für die Top-16-Leute Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow Endstation. Der Russe Medwedew, ehemaliger Weltranglisten-Erster, verlor als Nummer elf des Turniers gegen den Briten Cameron Norrie 5:7,3:6,6:4,6:1,5:7. Für Medwedew kam zum schon sechsten Mal in der ersten Paris-Runde das Out, gegen Norrie verlor er erstmals. Der auf Position 16 eingestufte Bulgare Dimitrow musste im Duell mit dem US-Amerikaner Ethan Quinn bei einer 2:1-Satzführung nach Behandlungen am Oberschenkel aufgeben.