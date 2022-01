Fremdgeh-Verdacht: 3 von 4 würden Handy verwanzen

3 von 4 würden bei Fremdgeh-Verdacht überwachen

Das Unrechtsbewusstsein hingegen ist gering. Eine Kaspersky-Umfrage in Großbritannien habe gezeigt, dass ein Zehntel der Befragten angab, dass es in Ordnung sei, den Partner ohne dessen Wissen am Smartphone zu überwachen oder zu orten. Diese Quote steigt auf drei Viertel, wenn die Umfrageteilnehmer vermuten, ihre Partner könnten fremdgehen.