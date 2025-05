Salzburger Schwimm-Asse schreiben Geschichte

Zwei Salzburger Schwimmer tragen sich in diesen Tagen in die Geschichtsbücher ein. Luka Mladenovic holte sich in London als erster Schwimmer des Bundeslandes das Limit für eine Weltmeisterschaft auf der 50 Meter Bahn. Fix dabei ist er allerdings noch nicht: Denn vier Österreicher haben das Limit bisher erreicht – die schnellsten zwei (Mladenovic ist aktuell Zweiter) fahren Ende Juli nach Singapur. Die Qualifikationsperiode läuft noch einen Monat, also haben alle Sportler noch die Möglichkeit, ihre Zeiten zu verbessern.