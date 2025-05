Arbeitskollegen (24) Nagel in den Kopf geschossen

Not-Operation in der Klinik

Genau in diesem Moment ging ein 24-jähriger Deutscher unter seinem Arbeitskollegen vorbei und stieß mit dem Hinterkopf an das Gerät. „Dabei wurde ein 70 Millimeter langer Nagel in den Hinterkopf des Arbeiters geschossen“, erklärt die Exekutive. Der Deutsche wurde schwer verletzt von der Feuerwehr über eine Drehleiter geborgen und umgehend in die Innsbrucker Klinik gebracht, wo er sofort operiert werden musste.