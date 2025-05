Kann Kiew jetzt Raketen Richtung Moskau feuern?

Der neueste Aufreger im politischen Berlin ist die vermeintliche Ankündigung des Bundeskanzlers, Kiew von „allen“ Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen zu erlösen. Diese gebe es weder von den Briten, Franzosen, den Amerikanern, „noch von uns“. Die Ukraine könne sich jetzt verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreife, erklärte Merz am Montag bei einer Digitalkonferenz in Berlin vor Live-Publikum. Das habe sie bis vor einiger Zeit nicht gekonnt: „Das kann sie jetzt.“



