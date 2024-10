ÖVP und FPÖ starten mit Regierungsverhandlungen

Verhandlungen müssen noch vor Allerheiligen abgeschlossen sein

Am Montagnachmittag werde man mit dem Themenblock Standort-Wirtschaft-Arbeitsmarkt beginnen, sagte Wallner. Die Verhandlungen müssen bis zum Wochenende vor Allerheiligen abgeschlossen sein, damit sich eine Angelobung der neuen Landesregierung in der konstituierenden Sitzung des Landtags am 6. November ausgeht. Der Fahrplan sei „durchaus ambitioniert“, es werde wohl „bis in die Nacht hinein“ gehen.