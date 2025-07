Ter Stegens Post könnte Barca um viel Geld bringen

Doppelt blöd für Barca

Im Umstand, dass Barca den Goalie jetzt womöglich schwerer oder gar nicht verkaufen kann. Das wiederum ist einer speziellen Regelung im spanischen Fußball geschuldet. Derzufolge kann der Klub bei einer „langwierigen Verletzung“ eines Spielers 80 Prozent von dessen Gehalt verwenden, um andere Spieler zu registrieren. Das Problem: Als „langwierig“ gilt eine Ausfalldauer von mindestens vier Monaten. Mit den von Ter Stegen kolportierten drei Monaten wird die Regel also nicht schlagend. Und verkaufen lässt sich ein verletzter Spieler auch schwer. Doppelt blöd für den katalanischen Kultklub, der angeblich schon wieder auf Einkaufstournee gehen möchte. Zumal Ter Stegens Vertrag noch bis 2028 läuft. So könnte also ein einziges Posting von Ter Stegen den Klub um viel Geld bringen.