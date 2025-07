„Hütten-Knigge“ gegen rücksichtsloses Verhalten

„Nicht oder nur kurz und kalt duschen, den eigenen Müll mitnehmen und das Handy in den Flugmodus schalten – das ist gelebte Verantwortung am Berg“, erklärte Carolin Scharfenstein, Mitarbeiterin der Abteilung Hütten und Wege im Alpenverein, und ergänzte: „Eine Hütte am Berg ist kein Hotel – und schon gar kein Laufsteg. Wichtig ist, vorab zu überlegen, was man wirklich braucht.“ Gäste sollten sich jedenfalls bewusst sein, dass Infrastruktur und Ressourcen am Berg – anders als in der Stadt – stark limitiert seien.