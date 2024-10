Wallner sondiert nun mit FPÖ für Landesregierung

Nach dem Wahlsieg der ÖVP in Vorarlberg zeichnet sich nun zunehmend eine schwarz-blaue Landesregierung ab. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat ÖVP-Landeschef Markus Wallner mit der FPÖ Sondierungsgespräche gestartet. Die neue Regierung könnte – im Falle eines schnellen Abschlusses – bereits am 6. November angelobt werden.