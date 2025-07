Heiß! Haaland trainiert hart – und fast nackt

Der norwegische Superstriker weilt derzeit in Sardinien und lässt die Seele baumeln. Könnte man meinen. Denn tatsächlich schuftet der Blondschopf auch im Urlaub für die neue Saison. Unter anderem stehen Tempoläufe bergauf auf dem Programm. Vollgas! Haaland arbeitet hart, wie er seinen Insta-Fans zeigt. Was er ihnen noch zeigt: seinen sexy Oberkörper. Der ManCity-Striker trägt während der Übungseinheit nämlich ... fast nichts. Nur ein knappes weißes Höschen, Socken, Schuhe. Aus. Und fertig ist die Algorithmus-kompatible Social-Media-Perle – über 800.000 Likes in 18 Stunden. Nur auf Insta.