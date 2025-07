Kein Ronaldo – dafür gibt sich Mane sehr volksnah

Die nächste Chance, einen Blick auf Ronaldo zu erhaschen, ergibt sich womöglich am kommenden Mittwoch in Grödig. Al Nassr trifft in einem weiteren Test auf Toulouse. Am 2. August ist für Al Nassr wieder in Grödig eine Partie gegen Al-Ahli angesetzt. Und wenn Ronaldo nicht da ist, wird Sane schon die Fans bei Laune halte.n