Großes Sesselrücken im Vorarlberger Landtag

Gleich zwei Kandidaten für Landesratsposten

Die drei Mandate in Feldkirch gehen vorerst an Daniel Allgäuer, Andrea Kerbleder und den Bürgermeister aus Übersaxen, Manfred Vogt. Sowohl Allgäuer als auch Kerbleder haben durchaus Chancen auf einen Regierungssitz. Profitieren könnte dann der freiheitliche Arbeitnehmervertreter Michael Koschat. Im Bezirk Bludenz hat neben Parteichef Christof Bitschi nur Joachim Weixlbaumer das Mandat sicher. Hier darf sich Kornelia Spiß aber berechtigte Hoffnungen auf die Rückkehr in den Landtag machen. Ähnliches gilt für Nicole Hosp, die über die Landesliste einziehen könnte – wenn die vor ihr Gereihten den Weg über die jeweiligen Bezirkslisten gehen.