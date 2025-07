Nach Tormann auch Stürmer länger außer Gefecht!

Pflicht erfüllt. Sturm führte in der ersten Cup-Runde gegen Bischofshofen nach nur 13 Minuten mit 3:0, gewann am Ende locker 4:0. „Wir haben es in den ersten 30 Minuten richtig gut gemacht, schöne Tore erzielt und sind dominant aufgetreten. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, da hätte ich mir gewünscht, dass wir noch drei, vier Tore erzielen. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit unserem Auftritt“, sagte Jürgen Säumel nach einer kurzen Nacht.