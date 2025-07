16-Jährige bedroht Familie mit dem Umbringen

Der Vorfall ereignete sich am 3. März 2025 in einer Wohnung in Brigittenau. Denn als die Freundin der Verdächtigen nicht zu Hause war, ließ der Bruder sie mit Zustimmung der 48-jährigen Mutter in die Wohnung, damit sie dort auf das Mädchen warten könne. Doch stattdessen raubte sie die Familie in der eigenen Wohnung aus.