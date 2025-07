Selbst French-Open-Siegerin von Vonn begeistert

Fokus auf Olympia

Schön langsam wird Lindsey Vonn vermutlich ihren Fokus wieder auf den Wintersport richten. Die kommende Wintersport-Saison ist eine Olympia-Saison. Und die Spiele in Italien sind Lindseys (letztes?) erklärtes Ziel in ihrer so erfolgreichen Karriere. Da werden die einen oder anderen Schnellkraft-Skilss, die sie sich beim Tennis antrainiert hat, sicher nicht schaden.