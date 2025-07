Ardian Bujupi: „Ich war arm und nutzte die Chance“

Einen großen musikalischen Traum hat Ardian Bujupi trotzdem noch:

„Ein Platz in den Top 5 auf Spotify – in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. In Albanien gibt’s keine offiziellen Charts. Deshalb wäre das für mich ein starkes Statement.“ Auch internationale Features stehen ganz oben auf seiner Wunschliste – am liebsten mit Künstlern aus Lateinamerika. „Diese Art von Melodie fühlt sich für mich einfach richtig an“, sagt er. Seine Zeit in Miami habe ihm damals viele Türen geöffnet und auch wenn er aktuell seine Homebase in Heidelberg genießt: „Ich wäre sofort dabei, wenn sich etwas mit Rauw Alejandro, Bad Bunny & Co. ergibt.“