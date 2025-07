Elfjähriger in der Klinik Innsbruck verstorben

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wie die Polizei Passau am Sonntag in einer Presseaussendung berichtete, wurde die Familie aus Leipzig wie auch die beiden 18-jährigen Männer aus Hamburg im anderen Fahrzeug in umliegende Kliniken transportiert. Vier Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachten angeordnet. Die Unfallstelle war bis in die späten Abendstunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.