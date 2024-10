UNIFIL: Israelischer Panzer beschoss Wachturm

In einem Interview erklärte Netanyahu, „absolut nichts gegen UNIFIL“ zu haben. „Es stimmt, dass sich die Hisbollah oft hinter den Stellungen der UNIFIL versteckt, um Raketen auf uns abzuschießen“, sagte Netanyahu dem „Figaro“. Er bedauere, dass die Resolution 1701 seit 2006 nicht mehr umgesetzt werde. Die libanesische Miliz „hat Hunderte von Tunneln und Verstecken gegraben, in denen wir gerade eine Menge modernster russischer Waffen gefunden haben. Wie viele Hisbollah-Raketen hat die UNIFIL in fast zwanzig Jahren abgewehrt? Null!“, so der israelische Ministerpräsident.