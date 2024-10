Israel: UNO-Truppen stehen uns im Weg

Jeder Angriff auf Friedenstruppen könne ein Kriegsverbrechen darstellen, machte UNO-Generalsekretär António Guterres deutlich. UNIFIL hatte am Wochenende einen weiteren schweren Zwischenfall mit der israelischen Armee gemeldet: Zwei israelische Panzer durchbrachen demnach am Sonntag das Tor eines Stützpunktes der Blauhelme. Nach dem Abzug der Panzer seien zudem mehrere Granaten etwa 100 Meter vom Lager entfernt eingeschlagen. Israel wiederum sprach von Gefechten mit der Hisbollah in der Nähe, die Panzer seien zur Bergung Verwundeter eingesetzt worden.