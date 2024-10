Auto touchierte Lkw: Mitfahrende Eltern verletzt

Gegen 12.40 Uhr war ein 35-jähriger Belarusse mit einem Lkw samt Sattelzuganhänger auf der Inntalautobahn von Italien in Richtung Kufstein auf dem ersten Fahrstreifen unterwegs. Auf der Höhe von Stans (Bezirk Schwaz) setzte die 57-Jährige mit ihrem Pkw zum Überholen an, geriet jedoch aus bisher unbekannter Ursache rechts in Richtung Sattelanhänger und touchierte ihn seitlich.