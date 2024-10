Jesuitenrefektorium wird zum neuen Uni-Gebäude

Dem baufälligen Jesuitenrefektorium am Grazer Rosenhain wird im Auftrag der Universität Graz neues Leben eingehaucht. In das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert zieht 2025 das Institut für Bewegungswissenschaften. Am Dienstag wurde der Abschluss der Dachgleiche gefeiert. 13 Millionen Euro wurden investiert.