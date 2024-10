Mit Pkw Hang in Tirol hinabgestürzt und geflüchtet

Unfalllenker wird angezeigt

Am Sonntagvormittag wurde das Fahrzeug dann von mehreren Personen entdeckt, welche die Rettungskette in Gang setzten. „Da bei einer anschließenden Suche im Nahbereich des Pkw keine Personen vorgefunden werden konnten, wurde das stark beschädigte Fahrzeug geborgen“, so die Exekutive. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Pole dann ausgeforscht und in seiner Unterkunft angetroffen werden. Der 37-Jährige, der allein im Fahrzeug war, wird angezeigt.