Kärnten am besten auf Sturm und Co. vorbereitet

Ehrenamtliche informieren Bevölkerung

Und dafür zuständig ist der Kärntner Zivilschutzverband, der mit verschiedensten Veranstaltungen durch das Land tourt und die Bevölkerung am Laufenden hält. Und schlägt sich auch bei der Umfrage zu Buche. Denn während der Rest von Österreich neutral zum Zivilschutzverband steht, ist die Begeisterung für den Kärntner Zivilschutzverband am größten. „So ein Ergebnis haben wir nur durch die Vielzahl an Veranstaltungen und die ausgezeichnete Kooperation und Unterstützung aller Kärntner Gemeinden und Einsatzorganisationen erreichen können“, freut sich Rudolf Schober, Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes, der ähnliche wie Fellner noch viel Arbeit in diesem Bereich sieht.