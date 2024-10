Duell auf A1, weil Lenker mit E-Auto nur 130 fuhr

Szenen wie in einem Actionfilm sollen sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A 1 bei Eberstalzell abgespielt haben. „Ich war gegen 6.40 Uhr in Richtung Sattledt auf dem Weg zur Arbeit, bin auf die linke Spur gewechselt, um zwei Lkw zu überholen“, erzählt Günther S. aus Ohlsdorf. Der 57-Jährige besitzt seit Februar ein E-Auto der Marke BYD, hat auf der Autobahn den Tempomat immer auf 120 km/h eingestellt.