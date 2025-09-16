Nach Amoklauf-Drohung stand Cobra vor der Tür

Damit hatte der Zivildiener wohl nicht gerechnet: Nachdem er an seiner Arbeitsstelle im ehemaligen KZ Mauthausen mit einem Amoklauf gedroht hatte, stand die Cobra vor der Tür und verhaftete ihn. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, was sie mit dem 20-Jährigen macht.
An seinem letzten Arbeitstag, so drohte der Mühlviertler, wolle er den Dienst mit einem Amoklauf beenden. Die Aussage soll ohne Grund während einer Besprechung gefallen sein und er habe das Bild einer Waffe, die seinem Vater legal gehört, herumgezeigt, wie die „Krone“ aus Behördenkreisen erfuhr.
„Nur dummer Spaß“
Die Kollegen nahmen die Drohung ernst, riefen die Polizei. Die Cobra verhaftete den 20-Jährigen, der seit einer Woche in U-Haft sitzt. Sein Vater bestreitet, dass sein Sohn Zugang zur im Safe versperrten Waffe habe und der Zivi meinte, es sei alles nur ein dummer Spaß gewesen.
Seitens der Staatsanwaltschaft Linz ist noch keine Entscheidung gefallen, ob Anklage erhoben wird.
