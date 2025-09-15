Neuer Rad-Highway wird Anfang Oktober fertig

„Nach fünf Monaten Bauzeit steht die neue Radverbindung durch die Lederergasse kurz vor der Fertigstellung. Ab Oktober verbindet die 1,6 Kilometer lange Strecke den Pfarrplatz mit der Digitalen Meile im Osten, wo tausende Arbeitsplätze liegen. Neben moderner Infrastruktur setzt die Stadt auch auf Bürgerbeteiligung rund um die Kirche St. Severin.“
Der 1,6 Kilometer lange Radweg in der Lederergasse, der vom Pfarrplatz bis zur Mühlkreisautobahn führt, steht vor der Fertigstellung – ab Oktober soll der Verkehr auf dem neuen „Highway“ rollen.
Nach den letzten Asphaltierungsarbeiten folgen Markierungen, die Modernisierung der Bushaltestellen und ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Der neue Radweg schafft eine direkte Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und der sogenannten Digitalen Meile im Osten.
„Für Bewohner, aber auch Pendler“
„Mit dem Radweg entlang der Lederergasse und der Fertigstellung dieses Abschnittes eröffnen wir in Sachen Mobilität völlig neue Freiräume für die Bewohner dieses pulsierenden Viertels. Gleichzeitig werden tausende Arbeitnehmer an das Radwegenetz angeschlossen“, so VP-Stadtvize Martin Hajart. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vorplatz der Kirche St. Severin. Dieses Areal wurde bewusst aus der aktuellen Bauetappe ausgenommen, um die Umgestaltung gemeinsam mit den Bewohnern zu planen. Dazu startet in Kooperation mit der Pfarre St. Severin und Architekt Clemens Bauder ein Bürgerbeteiligungsprozess.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.