1,6 Kilometer lang

Neuer Rad-Highway wird Anfang Oktober fertig

Oberösterreich
15.09.2025 15:29
Ab Anfang Oktober ist der 1,6 Kilometer lange Weg – hier auf Höhe der BAfEP in der Lederergasse ...
Ab Anfang Oktober ist der 1,6 Kilometer lange Weg – hier auf Höhe der BAfEP in der Lederergasse – durchgehend befahrbar.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Nach fünf Monaten Bauzeit steht die neue Radverbindung durch die Lederergasse kurz vor der Fertigstellung. Ab Oktober verbindet die 1,6 Kilometer lange Strecke den Pfarrplatz mit der Digitalen Meile im Osten, wo tausende Arbeitsplätze liegen. Neben moderner Infrastruktur setzt die Stadt auch auf Bürgerbeteiligung rund um die Kirche St. Severin.“

Der 1,6 Kilometer lange Radweg in der Lederergasse, der vom Pfarrplatz bis zur Mühlkreisautobahn führt, steht vor der Fertigstellung – ab Oktober soll der Verkehr auf dem neuen „Highway“ rollen.

Nach den letzten Asphaltierungsarbeiten folgen Markierungen, die Modernisierung der Bushaltestellen und ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Der neue Radweg schafft eine direkte Verbindung zwischen dem Stadtzentrum und der sogenannten Digitalen Meile im Osten.

Martin Hajart (re.) lädt mit Architekt Clemens Bauder (li.) und Seelsorger Helmut Wagner zum ...
Martin Hajart (re.) lädt mit Architekt Clemens Bauder (li.) und Seelsorger Helmut Wagner zum Offenen Forum.(Bild: Medienservice/privat)

„Für Bewohner, aber auch Pendler“
„Mit dem Radweg entlang der Lederergasse und der Fertigstellung dieses Abschnittes eröffnen wir in Sachen Mobilität völlig neue Freiräume für die Bewohner dieses pulsierenden Viertels. Gleichzeitig werden tausende Arbeitnehmer an das Radwegenetz angeschlossen“, so VP-Stadtvize Martin Hajart. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vorplatz der Kirche St. Severin. Dieses Areal wurde bewusst aus der aktuellen Bauetappe ausgenommen, um die Umgestaltung gemeinsam mit den Bewohnern zu planen. Dazu startet in Kooperation mit der Pfarre St. Severin und Architekt Clemens Bauder ein Bürgerbeteiligungsprozess. 

