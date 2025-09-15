Neuer Rad-Highway wird Anfang Oktober fertig

„Für Bewohner, aber auch Pendler“

„Mit dem Radweg entlang der Lederergasse und der Fertigstellung dieses Abschnittes eröffnen wir in Sachen Mobilität völlig neue Freiräume für die Bewohner dieses pulsierenden Viertels. Gleichzeitig werden tausende Arbeitnehmer an das Radwegenetz angeschlossen“, so VP-Stadtvize Martin Hajart. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vorplatz der Kirche St. Severin. Dieses Areal wurde bewusst aus der aktuellen Bauetappe ausgenommen, um die Umgestaltung gemeinsam mit den Bewohnern zu planen. Dazu startet in Kooperation mit der Pfarre St. Severin und Architekt Clemens Bauder ein Bürgerbeteiligungsprozess.