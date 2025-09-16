Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tötung vorgeworfen

Alle Verfahren gegen Kirchdorfer Arzt eingestellt

Oberösterreich
16.09.2025 09:25
Am Klinikum Kirchdorf herrschte große Aufregung nach zwei Todesfällen.
Am Klinikum Kirchdorf herrschte große Aufregung nach zwei Todesfällen.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Von einem „schwarzen Tag in der Geschichte des Unternehmens“ war am 20. Dezember 2024 die Rede, als die Vorwürfe gegen einen Kirchdorfer Spitalsarzt öffentlich wurden. Er soll an dem Tod von zwei Patienten maßgeblich beteiligt gewesen sein. Nach monatelangen Ermittlungen wurden nun alle Vorwürfe fallen gelassen.

0 Kommentare

Große Aufregung herrschte kurz vor Weihnachten im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Ein Arzt soll mit einer falschen Dosierung des Morphins „Vendal“ das Ableben von zwei Intensivpatienten verursacht zu haben. Die Primaria brachte den Fall mit einer Sachverhaltsdarstellung ins Rollen, der Beschuldigte wurde von der Gesundheitsholding sofort gefeuert, die Staatsanwaltschaft begann mit Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung.

Lesen Sie auch:
Am Klinikum Kirchdorf müssen die bedenklichen Todesfälle nun aufgearbeitet werden.
Überdosis verabreicht?
Ermittlungen gegen Arzt: Auch zweiter Patient tot
21.12.2024
Krone Plus Logo
Polizei ermittelt
Zwei Patienten tot: Neuer Verdacht in Kirchdorf
08.03.2025
Morphin nicht tödlich
Neues Gutachten entlastet Kirchdorfer Spitalsarzt
21.02.2025

Die Ermittlungen dauerten mehrere Monate, insgesamt wurden zwölf Fälle genauestens unter die Lupe genommen. Nun wurden seitens der Staatsanwaltschaft alle Vorwürfe fallen gelassen: Das Verfahren wurde eingestellt, alle Gutachten ergaben, dass das Vorgehen des Arztes „lege artis“ war und seine Behandlung nicht an den Todesfällen schuld war.

„Auch die Höhe der Dosis des Morphins war in Anbetracht des Zustands der Patienten angemessen. Der Arzt hat sich in allen Fällen immer mit einem Unfall- und Neurochirurgen Rücksprache gehalten und nicht alleine gehandelt“, sagt Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, zur „Krone“.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Mit Video geantwortet
Stadtchef kontert sinnlosem Vandalismus mit Humor
Tötung vorgeworfen
Alle Verfahren gegen Kirchdorfer Arzt eingestellt
In OÖ-Gemeinde
Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor
22-Kilometer-Jagd
Polizeiwagen drängte irren Raser von der Straße
Nächtlicher Einsatz
OÖ: Vier Bewohner nach Kellerbrand im Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf