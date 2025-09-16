Alle Verfahren gegen Kirchdorfer Arzt eingestellt

Große Aufregung herrschte kurz vor Weihnachten im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf. Ein Arzt soll mit einer falschen Dosierung des Morphins „Vendal“ das Ableben von zwei Intensivpatienten verursacht zu haben. Die Primaria brachte den Fall mit einer Sachverhaltsdarstellung ins Rollen, der Beschuldigte wurde von der Gesundheitsholding sofort gefeuert, die Staatsanwaltschaft begann mit Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung.