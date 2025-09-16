OÖ: Vier Bewohner nach Kellerbrand im Spital

Kurz nach 4 Uhr früh heulten in Leonding (OÖ) die Sirenen: Feuer in einem Haus. Der Brand selbst war rasch unter Kontrolle gebracht, doch vier Bewohner hatten auf der Flucht vor Feuer und Qualm zu viel Rauch eingeatmet und mussten zur Sicherheit ins Spital eingeliefert werden.