OÖ: Vier Bewohner nach Kellerbrand im Spital

Kurz nach 4 Uhr früh heulten in Leonding (OÖ) die Sirenen: Feuer in einem Haus. Der Brand selbst war rasch unter Kontrolle gebracht, doch vier Bewohner hatten auf der Flucht vor Feuer und Qualm zu viel Rauch eingeatmet und mussten zur Sicherheit ins Spital eingeliefert werden.
Warum es im Keller des Einfamilienhauses in den frühen Morgenstunden gebrannt hatte, muss noch geklärt werden. Die Helfer von vier Wehren konnten die Flammen dank des schnellen Eingreifens der Atemschutzträger auf den Keller beschränken.
Leichte Blessuren
Vier Bewohner mussten allerdings vom Roten Kreuz versorgt werden, kamen aber nach ersten Informationen mit leichten Blessuren davon.
